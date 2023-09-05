Польша подписала контракт на покупку 1,7 тыс. малых беспилотников

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение, предусматривающее покупку 1700 малых беспилотников FlyEye для нужд польской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Соглашение было подписано в первый день работы 31-й Международной выставки оборонной промышленности (MSPO) в городе Кельце, которая проходит там с 5 по 8 сентября.

Поставки беспилотников будет производить польская фирма WB Electronics S.A, специализирующаяся на производстве военной электроники. Контракт рассчитан на период до 2035 года.