Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикации в австралийской прессе об отправке беспилотников украинским военным. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее в СМИ Австралии появились публикации о том, что в ночь на 27 августа ВСУ использовали австралийские дроны CORVO для нанесения ударов по аэродрому Курска.

Эти беспилотники были отправлены украинским военным в составе одного из пакетов помощи со стороны Канберры.

Захарова пояснила, что министерство обороны Австралии при отправке заявило о разведывательном характере беспилотников. Компания-производитель утверждала, в свою очередь, что устройства предназначены для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий.

На фоне этого, подчеркнула дипломат, ВСУ приняли решение применять австралийские дроны для ударов по целям на территории России.

Таким образом, констатировала Захарова, Канберра «с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона».