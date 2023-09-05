Захарова высказалась об отправке Австралией дронов для ВСУ
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикации в австралийской прессе об отправке беспилотников украинским военным. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее в СМИ Австралии появились публикации о том, что в ночь на 27 августа ВСУ использовали австралийские дроны CORVO для нанесения ударов по аэродрому Курска.
Эти беспилотники были отправлены украинским военным в составе одного из пакетов помощи со стороны Канберры.
Захарова пояснила, что министерство обороны Австралии при отправке заявило о разведывательном характере беспилотников. Компания-производитель утверждала, в свою очередь, что устройства предназначены для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий.
На фоне этого, подчеркнула дипломат, ВСУ приняли решение применять австралийские дроны для ударов по целям на территории России.
Таким образом, констатировала Захарова, Канберра «с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона».
Ранее дипломат сообщила, что мир и стабильность в Северо-Восточной Азии можно построить только при условии создания комплексной, продуманной архитектуры безопасности.