Повестка для уточнения данных: что делать, если вызывают в военкомат для сверки данных

В России существует несколько видов повесток в военкомат и одна из них — для уточнения данных. Вызвать по ней могут не только призывника, но и любого гражданина, который прикреплен к военному комиссариату. Однако серьезно переживать из-за того, что вам пришла повестка для уточнения данных, не стоит.

Рассказываем, что такое повестка для уточнения данных, кто может ее получить и что будет с человеком, если ее проигнорировать.

Видео дня

Зачем нужна повестка для уточнения данных

Повестка для уточнения данных – это не просто название, выдуманное военкомами, а отдельный документ. Его форма установлена постановлением правительства России №633, которое утвердило изменения в «Положение о призыве на военную службу».

Само по себе уточнение документов воинского учета не является мероприятием по призыву на военную службу. По этой причине по такой повестке можно вызвать в военкомат любого гражданина, который прикреплен к нему. Таким образом, прийти она может и уже отслужившему россиянину, не попадающему под призыв.

Повестка, как следует из названия, нужна для актуализации информации, а не для призыва на военную службу. Сама по себе система воинского учета создана для рационального хранения сведений о доступном государству людском ресурсе. Она позволяет понимать, какое количество людей могут задействовать при призыве на военную службу, военные сборы или при мобилизации. Уточнения документов воинского учета позволяют организовывать эти мероприятия и обеспечивать явку граждан.

Когда присылают такую повестку?

Повестка для уточнения данных обычно направляется в тех случаях, когда военкомат не может получить необходимую для него информацию другими способами. По ст. 10 Федерального закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе» граждане должны самостоятельно передавать следующие сведения:

• место жительства;

• уровень образования;

• место работы или изменение должности;

• место обучения;

• семейное положение — наличие брака или детей.

Также в личное дело призывника вносят и другую информацию, которую гражданин по закону не обязан сообщать самостоятельно. По каким-то причинам она может отсутствовать в нем, и тогда военкомат может уточнить и ее. К ней относятся:

• Ф.И.О. и дата рождения;

• место рождения;

• серия и номер паспорта;

• номер телефона;

• владение иностранными языками;

• спортивные разряды и иные схожие достижения;

• сведения о ближайших родственниках призывника;

• наличие действующей или погашенной судимости.

Таким образом, человека могут вызвать в военкомат для уточнения этой информации. Например, если гражданин окончил университет и не уведомил об этом военный комиссариат, направив копию диплома, то его могут пригласить для сверки документов воинского учета и проверки данных.

Что будет во время явки в военкомат по такой повестке?

Если вам пришла повестка для уточнения данных, то переживать не стоит. Явка в военкомат для уточнения данных может закончиться только одним — внесением изменений в личное дело. При взаимодействии с военным комиссариатом призывника потребуется передать подтверждающие документы должностному лицу, которое ответственно за учет информации.

При этом вызвать в военкомат могут и во время проведения призыва на срочную службу. В этом году призывные мероприятия пройдут с 1 октября по 31 декабря. Не исключено, что если у гражданина в момент явки в комиссариат отсутствует отсрочка от службы, то ему могут вручить повестку для прохождения военной службы.

Отметим, что закон не запрещает проводить медицинское освидетельствование перед службой в армии при вызове по повестке для уточнения данных. Однако сделать это в день явки невозможно из-за отсутствия обязательных диагностических исследований. Перед началом обследования военкомат должен дать призывнику время для обследования и направить в больницу с этой целью.

Что будет, если не ходить в военкомат по повестке для уточнения данных?

Неявка по повестке без уважительных причин в указанное время наказывается по статье 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»). Наказание по ней — штраф от 500 до 3000 рублей.