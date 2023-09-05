В Польше заявили о проникновении в страну мужчины в форме ВС Белоруссии

Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальска заявила, что мужчина в белорусской военной форме проник на территорию страны и пытался повредить забор на границе. Об этом сообщает Polsat News.

Инцидент произошел 4 сентября недалеко от деревни Дубиче-Церкевне.

Михальска заявила, что предполагаемый белорусский военный пытался повредить один из пролетов металлического забора. По ее словам, формально мужчина находился на территории Польши, поскольку из-за рельефа местности на некоторых участках забор не находится точно на линии границы.

«Попытка не удалась. Мужчина сбежал в Белоруссию, когда увидел польских пограничников», - заявила представитель погранслужбы.

Михальска утверждает, что это не первый случай, когда белорусские силовики пытаются разрушить заграждение на границе.

В июле 2022 года Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией. Высота стены - 5,5 метра, протяженность - 186 километров (чуть меньше половины длины польско-белорусской границы). На возведение стены потратили около 350 миллионов евро. Польские власти решили построить заграждение в 2021 году после резкого роста потока мигрантов, которые пытались попасть в Польшу через Белоруссию.

Летом 2023-го Польша сформировала дополнительную оперативную группу военных на границе с Белоруссией. В Минобороны Польши заявили, что военные, выполняющие задачи на границе, оснащены минометами, танками Leopard, беспилотниками и другими вооружениями.