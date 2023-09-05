Назван источник фейкового приказа о призыве в России

Запущенный через Telegram-каналы «приказ о призыве» в России не имеет ничего общего с реальностью и является частью украинской пропаганды. Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов.

По его словам, публикация этого приказа – «очередной вброс».

«Через отдельные Telegram-каналы, которые активно работают на ЦИПсО, запустили «фейковый приказ» о призыве в рамках «частичной мобилизации». Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью», - пояснил парламентарий.

Он призвал доверять только проверенным источникам.

Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне, в составе которой находился депутат Госдумы Адам Делимханов. После ее появления стали поступать противоречивые новости о состоянии депутата. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что Делимханов «не выходит на связь» и предложил вознаграждение украинской разведке за содействие в его поисках.