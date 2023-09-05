Российские войска уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze-2000 в зоне СВО

Российские войска на запорожском направлении уничтожили несколько единиц иностранной техники, включая немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze-2000. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Помимо САУ из ФРГ Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три артиллерийские системы M777 и гаубицу M119 производства США, а также британское орудие FH-70.

За сутки на запорожском направлении также удалось отразить две атаки 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады украинских войск.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц сбила более тысячи украинских беспилотников. Помимо того, было сбито 159 реактивных снарядов HIMARS и 13 крылатых ракет.