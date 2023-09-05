Франция начала переговоры о выводе части своих войск из Нигера

Руководство французской армии начало обсуждать с военными Нигера вывод части своих войск из страны. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на французские источники, знакомые с вопросом.

По словам собеседников газеты, речь идет о выводе из страны нескольких французских подразделений. Le Monde отмечает, что до последнего времени Париж отвергал идею вывода 1500 французских солдат, дислоцированных в Нигере на трех базах - в столице Ниамее, в Уалламе, к северу от столицы, и в Айору, недалеко от границы с Мали.

«Нормально обсуждать это [вывод военных - прим.ред.], поскольку антитеррористическое сотрудничество стран было прервано после переворота», подчеркнул один из источников издания.

Ни количество военнослужащих, ни условия их вывода официально пока не определены, «но принцип установлен». Некоторые подразделения могут быть передислоцированы в Чад, другие - напрямую во Францию.

В июле в Нигере произошел военный переворот. Военные отстранили президента Мохамеда Базума от власти, закрыли границу и ввели комендантский час. Генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым главой государства.

В августе военные-мятежники потребовали от французского посла покинуть страну в течение 48 часов из-за «действий французского правительства, противоречащих интересам Нигера». Дипломат проигнорировал вызов в МИД страны, находящемся под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол останется на своем посту.