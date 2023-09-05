Носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" - фрегат "Адмирал Горшков" - вышел на учения в Атлантике. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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В ведомстве рассказали, что фрегат вышел на учения в сопровождении среднего морского танкера снабжения "Вязьма", на котором расположены запасы топлива, воды и провизии.

"В Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведет ряд корабельных учений", - заявили в Минобороны РФ.

Корабль вышел на дежурство в Средиземном море 4 января 2023 года и по пересечении Атлантического океана прибудет в Североморск на базу Северного флота.

До этого сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ России.