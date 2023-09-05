Носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" - фрегат "Адмирал Горшков" - вышел на учения в Атлантике. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве рассказали, что фрегат вышел на учения в сопровождении среднего морского танкера снабжения "Вязьма", на котором расположены запасы топлива, воды и провизии.
"В Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведет ряд корабельных учений", - заявили в Минобороны РФ.
Корабль вышел на дежурство в Средиземном море 4 января 2023 года и по пересечении Атлантического океана прибудет в Североморск на базу Северного флота.
До этого сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ России.
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был спущен на воду 29 октября 2010 года. Он входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ РФ. С 2022 года корабль вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон".