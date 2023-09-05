В США разочаровались в боевой тактике Украины

«Украинские командиры делят силы поровну между востоком и югом страны, в то время как им следовало бы больше консолидировать их на юге, считают чиновники из США. Они призывают Украину пробиваться через обширные российские минные поля, даже если при этом придется нести большие потери», — говорится в статье NYT.