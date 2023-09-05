На Украине раскрыли схему краж военной амуниции для перепродажи

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило схему онлайн-продажи военной амуниции, похищенной из воинской части. Об этом сообщается на сайте бюро.

В ГБР заявили, что с помощью Департамента киберполиции им удалось выявить схему продажи имущества ВСУ «через известную интернет-платформу».

Злоумышленники из города Каменец-Подольский (Хмельницкая область) продавали термобелье, военную форму, обувь, саперные лопатки и военные фляги. На этикетках продукции было указано «Собственность ВСУ. Не для продажи».

По данным ГБР, в схеме были замешены как минимум двое военных и три гражданских лица. Военные похищали имущество, а гражданские его продавали. Также они принимали заказы и подыскивали для клиентов запрошенную ими амуницию. Вырученные деньги они делили между собой.

31 августа полицейские провели у них 15 обысков, изъяли банковские карты, средства связи, записи с «черной бухгалтерией» и тысячи единиц военного снаряжения. ГБР планирует возбудить дело о похищении и присвоении военного имущества в условиях военного положения. Наказание за это составляет от десяти до 15 лет лишения свободы.