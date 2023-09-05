HRW: жители Изюма гибли в 2022 году из-за обстрелов кассетными боеприпасами

«Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что их применили украинские силы», - пояснила директор по адвокации отдела вооружений Human Rights Watch Мэри Уорхэм.