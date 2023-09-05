HRW: жители Изюма гибли в 2022 году из-за обстрелов кассетными боеприпасами

HRW: жители Изюма гибли от кассетных снарядов ВСУ
Мирные жители Изюма в Харьковской области в 2022 году погибли от кассетных снарядов, которыми обстреливали город Вооруженные силы Украины (ВСУ). О собранных доказательствах обстрелов заявила правозащитная организация Human Rights Watch, пишет РИА Новости.
«Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что их применили украинские силы», - пояснила директор по адвокации отдела вооружений Human Rights Watch Мэри Уорхэм.
По ее словам, HRW располагает подробными данными о гражданских лицах, которые погибли или получили ранения из-за таких боеприпасов.
При этом в своем январском отчете Human Rights Watch также сообщила о том, что украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные фугасные мины «Лепесток», нарушая взятые на себя международные обязательства, а российские военные распространяли листовки с предупреждением об опасности и оказывали помощь пострадавшим.
Ранее международная организация Human Rights Watch осудила намерение властей США передать Украине кассетные боеприпасы и призвала не предоставлять ВСУ вооружение, которое может привести к потерям среди мирного гражданского населения.