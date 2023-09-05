Появились доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ

От обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными снарядами в 2022 году погибли мирные жители города Изюм в Харьковской области. Эту информацию подтвердила правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW), передает РИА Новости .

«Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов», — рассказала представитель организации Мэри Уорхэм.

По ее словам, жители показали прибывшим исследователям направление, с которого был открыт огонь, и это позволило определить, что удары наносили украинские силы. Она добавила, что у организации «есть подробные свидетельства о гражданских лицах, которые были убиты или ранены».