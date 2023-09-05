Стало известно, почему Зеленский выбрал Умерова на пост министра обороны

Глава фонда госимущества Украины Рустем Умеров не был первым кандидатом на должность министра обороны страны, при этом другие претенденты готовились к созданию собственных команд внутри ведомства, сообщает Economist со ссылкой на осведомленные источники.

«Другие рассматриваемые кандидаты хотели создать свои собственные команды в министерстве обороны - предположение, которое было сочтено слишком радикальным для министерства с такой большой частью государственного бюджета», - пишет издание.

Глава государства Владимир Зеленский ранее объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Он назначил на эту должность Умерова. Общественности он лучше всего известен как член переговорных процессов с Россией в 2022 году.

Отставка Умерова с поста председателя фонда госимущества была одобрена комитетом по вопросам экономики Верховной Рады.