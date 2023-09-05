Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ в Бериславе

На севере Бериславы в Херсонской области, где расположены цеха и корпуса машиностроительного завода, зафиксированы мощные прилёты и взрывы, сообщает Военная хроника со ссылкой на данные украинских мониторинговых каналов.

«Судя по тому, что воздушная тревога не была объявлена, применяются авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции», — говорится в публикации.

По предварительным данным, ВСУ хранят там боеприпасы и технику из-за отсутствия других крупных объектов.