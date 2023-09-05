Шойгу объяснил атаки ВСУ на гражданские объекты

За атаками на гражданские объекты скрывается желание руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрыть провал контрнаступления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, которого цитирует РИА Новости.

Украинские войска пытаются выдать теракты за военные победы, отметил он в выступлении на селекторном совещании в Минобороны.

Также глава военного ведомства раскрыл потери ВСУ в ходе контрнаступления. По его словам, они превышают 66 тысячи человек.