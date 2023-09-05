ВСУ обстреляли Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал «Настоящий Гладков»

«В результате прилета восьми артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях и одном легковом автомобиле. Частично повреждены линии электро- и газоснабжения», — пояснил он, отметив, что пострадавших нет.

Гладков добавил, что на месте работает комиссия по оценке и обследованию причиненного ущерба. После согласования с Минобороны сотрудники аварийных служб приступят к устранению последствий.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников не менее семи раз за сутки. По словам Гладкова, атаке подверглись населенные пункты Нехотеевка, Долгое, Плотвянка, Дроновка, Масычево и Антоновка.