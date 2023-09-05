Учения НАТО в Балтийском море назвали "четким сигналом" Москве

Североатлантический альянс решил с помощью учений в Балтийском море «послать четкий сигнал бдительности» России. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Масштабные учения союзников по НАТО «Северное побережье - 2023» начнутся в Балтийском море 8 сентября. Они проводятся под эгидой Германии. В рамках учений военно-морские силы в течение двух недель будут отрабатывать у берегов Латвии и Эстонии защиту портов и морских путей, а также проводить десантные операции. В маневрах будет задействовано 30 кораблей и катеров, десять самолетов и вертолетов и более 3000 солдат.

«С помощью этих маневров ФРГ вместе со своими партнерами по альянсу направит России «четкий сигнал бдительности», - пояснил главнокомандующий немецких ВМС вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Издание отмечает, что именно по морю проходят маршруты снабжения блока для Финляндии и стран Балтии, так как «сухопутное сообщение между Польшей и Литвой может быть легко разорвано», так как оно осуществляется через так называемый «Сувалкский коридор» между Калининградской областью и Белоруссией.

«Агрессивная война России на Украине снова привлекла внимание к возможному развертыванию сил в Балтийском море», - констатируется в статье.