Шойгу: с начала СВО авиация перевезла более 2700 единиц военной техники

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО военно-транспортная авиация перевезла 376 тыс. военнослужащих и более 2,7 тыс. единиц военной техники.

Соответствующее заявление он сделал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

«С начала специальной военной операции совершено 8 тыс. самолёто-вылетов, перевезено почти 376 тыс. военнослужащих, свыше 2700 единиц военной техники и 132 тыс. т грузов», — сказал Шойгу.