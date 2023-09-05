"Российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения. Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли", - сказал министр.