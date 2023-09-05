Финская военная компания захотела открыть производство на Украине

Финская компания Patria, которая специализируется на выпуске бронетехники, артиллерии и боеприпасов, изучает возможность начала производства вооружений на территории Украины, сообщает Defense News.

По данным издания, в настоящий момент многие страны, включая Финляндию, в поиске более устойчивых форм помощи Украине.

По словам представителя финского Минобороны, для республики это означает "поочередное наращивание производства боеприпасов внутри страны и за рубежом".

"В целом мы знаем, что Украина заинтересована в продукции финской оборонной промышленности, а между администрациями и компаниями состоялись дискуссии по развитию двустороннего сотрудничества", - уточнил источник DN.

Как допускают эксперты, запуск производства техники Patria на территории Украины, скорее всего, будет одобрен финским руководством. В свою очередь в Patria отказались напрямую комментировать возможность открытия производства на Украине.