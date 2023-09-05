Средства ПВО предотвратили атаку беспилотника на Крым

Российские силы ПВО сбили утром 5 сентября украинский дрон самолётного типа в небе над Крымом .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России», — заявили в Минобороны.

Дежурные силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Крымом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Истринском районе Подмосковья и над Калужской областью были уничтожены БПЛА, пытавшиеся осуществить атаку на Москву.