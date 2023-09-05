На Кубе раскрыли сеть по вербовке бойцов для украинского конфликта

МВД Кубы выявило сеть по вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

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В министерстве заявили, что завербовать пытались проживающих в России кубинских граждан и некоторых местных жителей на Кубе.

«Попытки такого рода были нейтрализованы, а против причастных к этой деятельности возбудили уголовные дела», - подчеркнули в МИД.

Дипломаты заявили, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые она решительно отвергает».

В МИД подчеркнули, что Куба не участвует в конфликте на Украине и занимает «твердую и четкую историческую позицию против наемничества», а также играет активную роль в ООН, продвигая отказ от этой практики.