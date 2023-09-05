На Кубе раскрыли сеть по вербовке бойцов для украинского конфликта
МВД Кубы выявило сеть по вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщается на сайте МИД страны.
В министерстве заявили, что завербовать пытались проживающих в России кубинских граждан и некоторых местных жителей на Кубе.
«Попытки такого рода были нейтрализованы, а против причастных к этой деятельности возбудили уголовные дела», - подчеркнули в МИД.
Дипломаты заявили, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые она решительно отвергает».
В МИД подчеркнули, что Куба не участвует в конфликте на Украине и занимает «твердую и четкую историческую позицию против наемничества», а также играет активную роль в ООН, продвигая отказ от этой практики.
Ранее советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетил Сербию и выразил обеспокоенность вербовкой сербов в частные военные кампании. Президент Сербии Александр Вучич рассказал об объявлениях на сербском языке, призывающих сербов присоединиться к боевым действиям на Украине, и подчеркнул, что это нарушает законодательство страны. По статье об «участии в боевых действиях на зарубежных фронтах» в стране приговорили уже более двух десятков человек.