В России создали VR-очки для обучения операторов беспилотников

Представители Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали о созданном в России тренажере «Виарус», обучающем операторов беспилотников с помощью очков виртуальной реальности (VR). Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер проекта, исполнительный директор компании «Иксарус» Михаил Синакин рассказал агентству, что в комплекте с VR-очками «Виарус» идет джойстик для управления беспилотником.

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«Мы используем реальные пульты, вообще это могут быть любые контроллеры, при помощи которых управляются стандартные дроны», - подчеркнул он.

Синакин объяснил, что джойстики интегрируются с очками с помощью проводного подключения через порт USB Type-C. В итоге пилот в VR-очках управляет виртуальным дроном именно так, как если бы он управлял реальным беспилотником, подчеркнул эксперт.

Разработчики утверждают, что VR-очки почти неотличимы по ощущениям от FPV-очков, которые нужны, чтобы направлять настоящий дрон.

Синакин рассказал, что при управлении дроном оператор сталкивается с укачиванием, так как картинка с беспилотника перемещается, а сам оператор находится в неподвижном положении.

«Это создает конфликт между его зрительным каналом и вестибулярным аппаратом, что приводит к укачиванию», - объяснил он.

Вестибулярный аппарат с помощью очков «Виарус» тренируют в три этапа: сначала оператор наблюдает за дроном со стороны, затем камеру оператора (его точку обзора) привязывают к беспилотнику, но весь полет он видит от третьего лица (ему нужно поворачивать голову, поэтому укачивания нет), а на третьем этапе начинается трансляция, идентичная изображению со стандартных FPV-дронов.

В НТИ подчеркнули, что VR-очки не занимают много места, их аккумуляторы работают три-четыре часа и могут заряжаться от портативных зарядок.