За ночь ВСУ выпустили 34 снаряда по левобережью Херсонской области

За ночь Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам левобережья Херсонской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб области.

Так, под обстрел попала гражданская инфраструктура населённых пунктов Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Казачьи Лагери.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области.