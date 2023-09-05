Солдат «Айдара»* подорвался на установленном им фугасе в ДНР

Военнослужащий нацбатальона подразделения "Айдар"* (запрещенная в России террористическая организация) подорвался при установке собственного фугаса рядом с российскими позициями под селом Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Клещеевка украинский боевик самостоятельно попытался установить фугасный заряд, произошел взрыв", - уточнил Марочко.

Он рассказал, что солдат хотел установить фугас на опасном для прорыва участке. По мнению эксперта, вероятнее всего, при закладке преждевременно сработал электродетонатор. Подполковник ЛНР в отставке отметил большую силу взрыва.

1 сентября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ целенаправленно бросают в "мясные" штурмы личный состав. Солдат заставляют пешком преодолевать минно-взрывные заграждения, установленные российскими войсками.