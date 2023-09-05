Танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ранее были отправлены на 12-недельные курсы по управлению и обслуживанию американских танков Abrams M1A1, уже закончили обучение на полигонах Хоэнфельс и Графенвер, ФРГ, где находится Объединенный многонациональный центр подготовки армии США в Европе. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что последние этапы подготовки и тренировок включали общевойсковые учения, имитирующие операции в составе танкового батальона при поддержке пехоты. Вскоре украинские военнослужащие должны вернуться на территорию Украины, чтобы получить распределение по подразделениям, которые будут оснащены танками Abrams.