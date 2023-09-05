ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области

Вооруженные силы Украины в селе Работино Запорожской области попали в огневой мешок, пишет РИА Новости со ссылкой на главу регионального общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его словам, на данный момент Работино является полностью разрушенным селом.

"История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями", – поделился Рогов.

Он добавил, что российская армия наносит массированные удары по подходящим к селу штурмовым группам. Таким образом, ВС РФ не позволяют противнику полностью занять населенный пункт и прорвать линию обороны. Рогов уточнил, что ВСУ несут колоссальные потери.