Марочко рассказал о срыве ротации ВСУ под Купянском

Российские военные сорвали ротацию украинских силовиков под Купянском. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

По данным Марочко, украинские силовики пытались осуществить ротационные мероприятия на одной из передовых позиций в районе населенного пункта Петропавловка. Бронетранспортер с личным составом своевременно был обнаружен, и, при помощи противотанкового комплекса по нему было нанесено успешное огневое поражение.

Военный эксперт уточнил, что в результате удара бронетранспортер вместе с экипажем уничтожен. По предварительной информации потери противника составили около десяти человек.