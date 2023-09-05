В элитной 47-я мехбригаде "Магура" Вооруженных сил Украины (ВСУ) потери личного состава исчисляются тысячами, несмотря на подготовку военных в Германии. Об этом пишет газета The Times.

Мехбригаду, которая возглавила контрнаступление на южном направлении, оснастили американскими БМП Bradley и германскими танками Leopard. Но это, по мнению авторов статьи, это не спасло боевое формирование от больших потерь, которые за 105 дней "выражаются четырехзначными числами".

Военные аналитики газеты подчеркнули, что причина поражения - отсутствие поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования. Западная бронетехника попадает в ловушки на российских минных полях и подвергалась артиллерийскому обстрелу.