Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром. Об этом в Telegram сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«После нескольких дней артподготовки противник перешёл к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское», — заявил он.
По словам Ходаковского, наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое. Украинская армия предпринимает попытки прорыва с применением большого количества военной техники.
Ранее стало известно о попытках ВСУ пробиться к Мелитополю. Тяжелые бои идут на запорожском направлении, однако российские военные сдерживают напор противника.
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