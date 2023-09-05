ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Военные Украины обстреляли районы Донецка, сообщает РИА Новости.

Было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня и двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров, которые используют страны НАТО.

Огонь велся по направлению населенный пункт Семёновка — город Донецк, выпущено шесть ракет из РСЗО.

Куйбышевский, Киевский и Кировский районы несколько раз подвергались обстрелу артиллерии, выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров.