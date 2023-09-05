ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня и двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров, которые используют страны НАТО.
Огонь велся по направлению населенный пункт Семёновка — город Донецк, выпущено шесть ракет из РСЗО.
Куйбышевский, Киевский и Кировский районы несколько раз подвергались обстрелу артиллерии, выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, был обстрелян Червоногвардейский район Макеевки двумя снарядами такого же калибра. Позже противник выпустил по поселку Гольмовский четыре снаряда аналогичного калибра.
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