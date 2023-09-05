Мобилизация: последние новости на сегодня 5 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Путин повысил предельный возраст отсрочки от службы для IT-специалистов

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для ИТ-специалистов до 30 лет, сообщает «Газета.Ру».

«Внести в указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», — следует из сообщения на официальном интернет-портале правовых актов.

В пункте два слова «27 лет» заменены словами «30 лет».

Сыну участника СВО помогли с записью в спортивную секцию

В Центральном округе России продолжает работу штаб помощи мобилизованным и членам их семей, сообщает «Омск.РФ».

Туда поступило обращение от супруги участника специальной военной операции, по словам которой, сын хочет заниматься единоборствами. Сотрудники администрации округа оказали помощь в записи ребенка в секцию боевых искусств спортивного клуба имени Пушницы.

Всего в окружном штабе рассмотрено 416 вопросов. Для получения консультации и помощи можно обратиться в администрацию Центрального округа.

Артиллеристы из Крыма отстраивают новые позиции в зоне СВО

Мобилизованные и добровольцы крымского гаубичного дивизиона получили новую боевую технику, сообщает «МК в Крыму».

Бойцы уже приступили с ее помощью к выполнению задач в Запорожской зоне спецоперации. Вместе с новыми локациями боевых миссий появилась необходимость обустройства новых мест расположения для жизни. В этом помогли жители Крыма. Солдаты обратились за инструментами, болгарками, дрелями, шуруповертами, ломами, кувалдами, саморезами.