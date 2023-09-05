Мобилизация: последние новости на сегодня 5 сентября 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 сентября 2023, в материале «Рамблера».
Путин повысил предельный возраст отсрочки от службы для IT-специалистов
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для ИТ-специалистов до 30 лет, сообщает «Газета.Ру».
«Внести в указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», — следует из сообщения на официальном интернет-портале правовых актов.
В пункте два слова «27 лет» заменены словами «30 лет».
Сыну участника СВО помогли с записью в спортивную секцию
В Центральном округе России продолжает работу штаб помощи мобилизованным и членам их семей, сообщает «Омск.РФ».
Туда поступило обращение от супруги участника специальной военной операции, по словам которой, сын хочет заниматься единоборствами. Сотрудники администрации округа оказали помощь в записи ребенка в секцию боевых искусств спортивного клуба имени Пушницы.
Всего в окружном штабе рассмотрено 416 вопросов. Для получения консультации и помощи можно обратиться в администрацию Центрального округа.
Артиллеристы из Крыма отстраивают новые позиции в зоне СВО
Мобилизованные и добровольцы крымского гаубичного дивизиона получили новую боевую технику, сообщает «МК в Крыму».
Бойцы уже приступили с ее помощью к выполнению задач в Запорожской зоне спецоперации. Вместе с новыми локациями боевых миссий появилась необходимость обустройства новых мест расположения для жизни. В этом помогли жители Крыма. Солдаты обратились за инструментами, болгарками, дрелями, шуруповертами, ломами, кувалдами, саморезами.
Помощь помогли собрать Федерация Профсоюзов и Общественная Палата Крыма в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!», а представители гуманитарной миссии доставили все это в зону спецоперации.