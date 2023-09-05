Спецоперация на Украине 5 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 сентября 2023 года.

Handelsblatt: Солдаты ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны

Солдаты украинской армии подрываются на минах, которые остались в полях со времен Второй мировой войны, сообщает handelsblatt.

По данным издания, данный факт выводит из себя генералов Вооруженных сил Украины. После захвата траншеи украинскими войсками взрываются мины-ловушки. Успешно пройдя открытую местность, бойцы противника бросаются в спасительный окоп, а там их поджидают мины времен Советского Союза.

После выявления заминированного участка вызывается группа саперов, однако их приходится долго ждать. Из-за этого недовольны генералы, заставляющие бойцов, пренебрегая безопасностью, идти дальше.

Сальдо: ВСУ открыли огонь по своим солдатам в Херсонской области

Украина атаковала своих бойцов, которые попытались покинуть позиции в Херсонской области, сообщил в Telegram врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, два спасшихся солдата, которых отправили на острова и бросили на несколько дней без еды и боеприпасов, сдались в плен российским военным. Украинские военные решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский беспилотник и вызвал на них огонь артиллерии.

Старший из группы был тяжело ранен. Он попросил его оставить, а сослуживцев уходить самостоятельно. Двоим военнослужащим удалось выйти на российских военных.

MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 даст РФ новые возможности в зоне СВО

Решение российского лидера Владимира Путина вооружить ракетами «Кинжал» истребители Су-34 позволит расширить диапазон возможностей в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Вечерняя Москва».

ВВС России впервые применили ударные истребители для запуска баллистических ракет. Это расширит возможности применения Су-34. Интеграция «Кинжала» с этими боевыми самолетами повлияет на происходящее на всех театрах военных действий, где они применяются. Речь идет не только об Украине, но и Сирии.