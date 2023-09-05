Российские снайперы уничтожили украинский дот в ДНР

Российские снайперы тактического формирования МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожили долговременную огневую точку противника в районе населённого пункта Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца подразделения с позывным Альпинист.

«С этой огневой точки регулярно вёлся обстрел наших позиций», — уточнил он.

Снайпер отметил, что точка была уничтожена из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс».

«Наблюдали, как противник пытался достать из-под обрушенной крыши какое-то имущество, которое вряд ли уцелело», — добавил военный.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские бойцы сорвали ротацию украинских силовиков под Купянском.