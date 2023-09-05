Герой России рассказал об уязвимости танков Leopard

Переданные Украине немецкие танки Leopard оказались неспособны преодолеть российские мины. Об этом заявил Герой России, полковник Рустам Сайфуллин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что танки, которые представляли как «чудесные машины», не оправдали ожиданий. По словам полковника, они, как и боевые машины пехоты (БМП), подрываются на противотанковых минах российских войск.

«Мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — указал он.

Сайфуллин также подчеркнул, что российских мин хватит на все немецкие танки и американские БМП Bradley.