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Названа цена одного дня вооруженного конфликта для Украины

Украина должна поставлять на мировые рынки уголь в течение почти полугода, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта. Такой вывод следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинской таможни.

Названа цена одного дня вооруженного конфликта для Украины
© РИА Новости

По данным агентства, за семь месяцев 2023 года Киев сократил экспорт угля на 14 процентов — до 125,5 миллиона долларов против 146,5 миллиона годом ранее. В среднем страна экспортирует уголь примерно на 18 миллионов долларов в месяц.

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Таким образом, Украине необходимо поставлять уголь на международные рынки в течение 5 месяцев и 17 дней, чтобы заработать 100 миллионов долларов, чего хватит на финансирование одного дня вооруженного конфликта.

Также отмечается, что в целом весь экспорт страны в июле уменьшился на 19 процентов по сравнению с месяцем ранее — до 2,4 миллиарда долларов, а за семь месяцев — на 16 процентов, до 22 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил Киеву еще около 232 миллионов долларов на экстренный ремонт жилья. По данным Министерства реинтеграции Украины, в стране разработали и ввели в действие проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей», на реализацию которого были переданы средства Всемирного банка. В рамках этой инициативы более 100 тысяч семей будут иметь возможность отремонтировать свое жилье.

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