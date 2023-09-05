Украина должна поставлять на мировые рынки уголь в течение почти полугода, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта. Такой вывод следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинской таможни.

По данным агентства, за семь месяцев 2023 года Киев сократил экспорт угля на 14 процентов — до 125,5 миллиона долларов против 146,5 миллиона годом ранее. В среднем страна экспортирует уголь примерно на 18 миллионов долларов в месяц.

Таким образом, Украине необходимо поставлять уголь на международные рынки в течение 5 месяцев и 17 дней, чтобы заработать 100 миллионов долларов, чего хватит на финансирование одного дня вооруженного конфликта.

Также отмечается, что в целом весь экспорт страны в июле уменьшился на 19 процентов по сравнению с месяцем ранее — до 2,4 миллиарда долларов, а за семь месяцев — на 16 процентов, до 22 миллиардов долларов.