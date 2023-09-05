В США заявили о возможных переговорах России и КНДР по оружию

Готовятся переговоры России и Северной Кореи по поставкам оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя совета по национальной безопасности американской администрации Эдриану Уотсон.

Это произошло, несмотря на неоднократные сообщения Москвы и Пхеньяна о том, что подобные сообщения являются вбросами и «абсурднейшим слухом».

По словам Уотсона, переговоры по оружию между РФ и Северной Кореей активно развиваются. Отмечается, что Ким Чен Ын ждет продолжения этих переговоров, включая дипломатическое вовлечение на уровне лидеров в России. Представитель совета обратилась к Пхеньяну с призывом прекратить переговоры по оружию с Москвой.