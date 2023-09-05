В США заявили о возможных переговорах России и КНДР по оружию
Готовятся переговоры России и Северной Кореи по поставкам оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя совета по национальной безопасности американской администрации Эдриану Уотсон.
Это произошло, несмотря на неоднократные сообщения Москвы и Пхеньяна о том, что подобные сообщения являются вбросами и «абсурднейшим слухом».
По словам Уотсона, переговоры по оружию между РФ и Северной Кореей активно развиваются. Отмечается, что Ким Чен Ын ждет продолжения этих переговоров, включая дипломатическое вовлечение на уровне лидеров в России. Представитель совета обратилась к Пхеньяну с призывом прекратить переговоры по оружию с Москвой.
Северная Корея многократно опровергала заявления о якобы поставках России вооружений. Представитель Министерства иностранных дел КНДР говорил, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с российскими властями. По словам российского посла в Пхеньяне Александра Мацегора, речи о поставках Северной Кореей боеприпасов РФ не идет, так как Пхеньян находится фактически в предвоенной обстановке, а вооружения нужны ей самой.