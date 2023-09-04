НАТО продолжит оказывать поддержку армии Молдавии

Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Национальной армии Молдавии, рассказал главком ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, представитель альянса находится в Кишиневе с рабочим визитом. В ходе турне он провел переговоры с руководством республики и ряда министерств.

Каволи отметил, что у организации есть «определенный набор инструментов для развития сотрудничества со странами-партнерами». Он добавил, что именно через эти механизмы НАТО в настоящее время осуществляет помощь Молдавии.

Глава ОВС альянса уточнил, что эксперты разработали новую концепцию командования и управления. Он пояснил, что руководство Минобороны республики было с ней ознакомлено.