Шойгу прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины

«Мы его не знаем. Какие ожидания? Ожидание только одно – пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов», – заявил Шойгу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку бывшего министра обороны страны Алексея Резникова. Причины такого решения не называются. Позже Зеленский заявил, что это место может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Общественности Умеров лучше всего известен как член переговорных процессов с Россией в 2022 году.