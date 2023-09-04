На Украине признали возможность взятия под контроль Харькова российскими силами

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин признал, что российские силы могут взять под контроль Харьков . Его слова приводит РИА Новости .

«По сути власти нужно будет бежать. (…) Они [российские силы] пойдут, и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями», — считает Соскин.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают о способности российских военных пробить линию обороны республики на купянском направлении. Соскин отметил, что при таких обстоятельствах украинские военные могут обратиться в бегство.

Ранее экс-советник Кучмы допустил, что Зеленский паникует из-за нехватки солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как он утверждал, у Киева нет живой силы, а украинская армия несет огромные потери. Соскин указал, что военные пытаются насильно заставить людей служить, но это лишь приводит к росту ненависти к Зеленскому.