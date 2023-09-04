Шойгу вслед за Путиным заявил о провале контрнаступления ВСУ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу вслед за президентом РФ Владимиром Путиным заявил о провале контрнаступления ВСУ. Его слова приводит «РИА Новости».

Отвечая на вопрос журналистов, Шойгу отметил, что считает неправильным комментировать слова верховного главнокомандующего, но подтвердил, что контрнаступление ВСУ является провалом.

По словам главы Минобороны, последние десять дней военные Украины совершают «яростные атаки с большими силами и надеждами» выполнить данные им указания. Однако в настоящее время «все обстоит именно так, как сказал» Путин.

Также Шойгу добавил, что за последние пять дней ВС РФ уничтожили семь украинских морских беспилотников и только за 3 сентября шесть танков на работинском направлении. Проблемы с обеспечением безопасности России в море он связал с выходом страны из зерновой сделки.