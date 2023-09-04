Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте 2 слова "27 лет" словами "30 лет", - говорится в документе.
Изменения вступят в свою силу с 1 января 2024 года.