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В России повысили предельный возраст отсрочки от службы для IT-специалистов до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте 2 слова "27 лет" словами "30 лет", - говорится в документе.

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Изменения вступят в свою силу с 1 января 2024 года.

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