"Внести в указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте 2 слова "27 лет" словами "30 лет", - говорится в документе.