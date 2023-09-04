Украина попыталась атаковать беспилотником Клинцовскую ТЭЦ

Украинские военные попытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области с помощью беспилотника, дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект Клинцовская ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет». — сказал он.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.