Страны Евросоюза вслед за Польшей начнут выдавать Украине ее граждан призывного возраста, предположил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что Европа уже устала поддерживать украинцев, пишет РИА «Новости».

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Гагин пояснил, что Польша начала экстрадицию мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, эмигрировавших в республику в поисках спасения от «могилизации».

Вместе с тем, заметил советник, «шарик все-таки маленький и бежать с него некуда». Он пояснил, что ВСУ для продолжения летней кампании требуются все новые и новые бойцы.