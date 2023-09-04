Гагин: страны ЕС вслед за Польшей начнут выдавать украинцев
Страны Евросоюза вслед за Польшей начнут выдавать Украине ее граждан призывного возраста, предположил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что Европа уже устала поддерживать украинцев, пишет РИА «Новости».
Гагин пояснил, что Польша начала экстрадицию мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, эмигрировавших в республику в поисках спасения от «могилизации».
Вместе с тем, заметил советник, «шарик все-таки маленький и бежать с него некуда». Он пояснил, что ВСУ для продолжения летней кампании требуются все новые и новые бойцы.
По его мнению, остальные европейские государства вслед за Польшей тоже начнут принудительно высылать мужчин, подходящих для военной службы, обратно на Украину.
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