Оценены расходы Украины на один день военных действий
Подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников рассказал изданию «Укринформ», сколько обходится Киеву день ведения боевых действий. По его словам, сумма составляет $100 млн, передает «Коммерсант».
Правительство Украины ранее выступило с критикой в связи с тем, что часть финансирования ВСУ оказывают благотворительные фонды. Резников прокомментировал данное заявление.
«Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день — это 3% всего, что попало на войну. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству – военно-политическому руководству, всем — от местных руководителей до парламента, правительства, президента»,— подчеркнул он.
За первые полгода 2023 года в бюджет Украины поступило более 600 млрд гривен от собранных налогов. За это же время на финансирование ВСУ направили 672 млрд гривен.
Весной президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом документ по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов.