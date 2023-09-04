Оценены расходы Украины на один день военных действий

«Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день — это 3% всего, что попало на войну. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству – военно-политическому руководству, всем — от местных руководителей до парламента, правительства, президента»,— подчеркнул он.