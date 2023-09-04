Минобороны показало видео уничтожения украинских опорных пунктов
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лисичанском направлении. На видео мощный огонь открыли российские артиллеристы.
«Артиллеристы 2-го армейского корпуса точными ударами подавляют огневые точки и опорные пункты <…> ВСУ», — уточнили в ведомстве.
По данным министерства, украинские солдаты обустроили опорные пункты под покровом леса. Точность попадания российских артиллеристов взяли на контроль расчеты БПЛА.
4 сентября Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Накануне разведывательно-ударный вертолет Ка-52 ликвидировал бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении.
1 сентября Минобороны РФ показало, как российский Ка-52 «Аллигатор» разбил управляемой ракетой долговременную огневую точку украинской армии на Южно-Донецком направлении.