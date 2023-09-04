ВКС РФ уничтожили четыре катера с десантниками ВСУ в Черном море

Самолеты морской авиации уничтожили четыре быстроходных американских военных катера с украинскими десантниками в Черном море. В это же время на Запорожском направлении российские военные отразили контратаку 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом и других событиях в зоне спецоперации рассказало Минобороны РФ в своей ежедневной сводке, которую опубликовали в Telegram-канале.

Атаки с самолетов и беспилотников

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Самолеты Черноморского флота атаковали быстроходные военные катера производства США Willard Sea Force в северо-западной части Черного моря. На борту находились десантные группы военнослужащих сил специальных операций ВСУ. Намеченная цель была поражена.

Также беспилотники ударили по судостроительному предприятию Украины. По информации ведомства, там проводилась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.

Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли поражения живой силе противнику в 126-ти районах. Были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Ситуация на направлениях

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВСУ. Они проводились в районах Артемовска и Северного в ДНР. Противник потерял до 285-ти военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, семь автомобилей и различные артиллерийские установки.

На Запорожском направлении военные вели активные действия по улучшению тактического положения в районах Работино и Вербовое. Им удалось отразить контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери составили более 115-ти украинских военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля, две гаубицы М109 «Paladin» и две гаубицы М119 производства США, а также два орудия Д-30 и одно Д-20.

На Купянском направлении подразделения российских войск отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Ивановка, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

На Краснолиманском направлении нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Потери — до 40 военнослужащих, три пикапа и орудие Д-30.