Украинское издание "Вести": в Киеве прогремели взрывы

В Киеве произошла серия взрывов, о чем сообщает украинское издание "Вести".
Подробности происшествия не разглашаются. Также известно, что на текущий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее ночью в Рени Одесской области произошли взрывы. 3 сентября российские военные сообщили об ударе по топливным хранилищам ВСУ.
Воздушно-космические силы РФ ночью нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива, которые использовались с целью снабжения военной техники Украины на территории порта Рени в Одесской области. Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.