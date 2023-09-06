Украинское издание "Вести": в Киеве прогремели взрывы

В Киеве произошла серия взрывов, о чем сообщает украинское издание "Вести".

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Подробности происшествия не разглашаются. Также известно, что на текущий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее ночью в Рени Одесской области произошли взрывы. 3 сентября российские военные сообщили об ударе по топливным хранилищам ВСУ.

Воздушно-космические силы РФ ночью нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива, которые использовались с целью снабжения военной техники Украины на территории порта Рени в Одесской области. Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.