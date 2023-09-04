Пленный боец ВСУ рассказал об ударах по своим за оставление позиций

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли «дружественный» огонь по своим за оставление позиций в Херсонской области. Об этом рассказал пленный украинский боец Сергей Маштега, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам Маштеги, группа бойцов отказывалась отправляться на один из островов под предлогом того, что «там нереально выжить». Командование все равно отправило солдат, угрожая им расправой за неподчинение и выдав один автомат, утверждает он.

Группа пробыла на острове три дня без продуктов питания и боекомплектов, после чего бойцы решили покинуть позицию. Их заметил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и открыл по отступающей группе «дружественный» огонь.

Беспилотник утопил лодку, ранил одного из солдат.

«До утра мы просидели, это все время "квадрик" нас искал, рисовал и закидывали всякими возможными взрывчатками», — рассказал боец.

Утром выжившие бойцы ВСУ встретили российских военных и сдались в плен.