Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц - единственная сила, блокирующая поставки ракет Taurus Украине. Об этом она написала в соцсети X (ранее Twitter).

«На данный момент» он не хочет поставлять Taurus. <…> Чего он ждет? <…> Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно», - заявила Штрак-Циммерман.

Глава оборонного комитета Бундестага ранее призвала «как можно скорее» передать Украине крылатые ракеты Taurus, дальность которых достигает 500 километров.

Das Erste писала со ссылкой на недавний опрос общественного мнения, что 52 процента немцев не поддерживают передачу этих ракет Украине. По мнению Штрак-Циммерманн, если властям Германии удастся объяснить населению, для чего предназначено это оружие и что времени обсуждать отправку ракет нет, «найдется большинство, которое это поймет».